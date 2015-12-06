В Киеве на Трухановом острове боец АТО подорвал себя гранатой

Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции в городе Киеве.

"По предварительной информации, мужчина погиб в результате взрыва гранаты", - отмечается в сообщении.

Установлено, что погибший - военнослужащий 1960 года рождения.

Вскоре телеканал "112 Украина" сообщил, что погибший от взрыва гранаты на Трухановом острове в Киеве военный покончил жизнь самоубийством.

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"Мужчина исчез около двух дней назад, вчера он позвонил сыну, и сказал ему, чтобы он был хорошим сыном. Сегодня уже нашли его тело. По предварительной версии следствия, он покончил жизнь самоубийством, подорвавшись на гранате. В кармане погибшего нашли записку, что в его смерти не нужно никого обвинять, и что никому он не нужен. Такую же записку нашли и у мужчины дома. Этот мужчина из батальона "Айдар", стоял под Счастьем", - отметил корреспондент канала.