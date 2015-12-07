В Киеве анонсировали переименование бульвара Лепсе, Ленинградской площади и Московского моста

На одном из ближайших пленарных заседаний Киевсовет рассмотрит проект решения о переименовании 23 улиц, проспектов и площадей столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, соответствующий проект решения «О возвращении исторических названий, уточнении названий, переименовании улиц, проспектов, площадей и переулков в городе Киеве» был согласован сегодня на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей.

Читайте такжеИсторики заявляют, что Киеву предстоит избавиться еще от 105 памятников коммунистического режима (список)

Так, согласно проекту решения: в Голосеевском районе ул. Бубнова будет переименована в ул. Маричанскую, Чапаевское шоссе - переулок Вито-Литовский, переулок Советский - в переулок Владислава Зарембы, проспект Краснозвездный - в проспект Валерия Лобановского (Голосеевский, Соломенский районы);

в Святошинском районе ул. Картвелишвили - в ул. Владимира Покатило, переулок Владимира Ульянова - в переулок Осенний, переулок Ивана Федько - в переулок Якова Шульгина, ул. Антонова-Овсеенко - в ул. Владимира Наумовича, ул. Емельяна Горбачева - в ул. Галагановскую, ул. Примакова - в ул. Рейнгольда Глиэра;

в Печерском районе ул. Командарма Каменева – в ул. Петра Болбочана;

В Соломенском районе ул. Николая Лукашевича - в ул. Ивана Огиенко, бульвар Ивана Лепсе - в бульвар Валентина Згурского, ул. Петровского – в ул. Ивана Светличного;

В Оболонском районе площадь Дружбы Народов - в Оболонскую площадь, ул. Михаила Майорова - в ул. Петра Калнышевского, ул. Полупанова - в ул. Приорскую;

в Днепровском районе площадь Ленинградскую - в Дарницкую площадь;

в Шевченковском районе ул. Бабушкина - в ул. Марка Безручко, ул. Блюхера - в ул. Игоря Турчина, ул. Пика Вильгельма - в ул. Ружинскую, ул. Пугачева - в ул. Академика Ромоданова, ул. Котовского - в ул. Рогозов Яр (Подольский, Шевченковский районы).

Также, согласно проекту решения, исторические названия возвращают двум улицам Киева: улице Якира возвращают название ул. Древлянская (Шевченковский район) и ул. Киквидзе – ул. Военный путь (Печерский район).

Читайте такжеВ Украине должны переименовать около тысячи населенных пунктов - историки

Кроме того, в этот проект решения включено переименование Московского моста, который будет носить имя Георгия Фукса.

В пресс-службе Киевсовета отмечают, что все названия, в соответствии с процедурой переименования, прошли общественные обсуждения.

Как сообщал УНИАН, в ноябре специалист Украинского института национальной памяти Богдан Короленко сообщил, что в столице во исполнение закона о декоммунизации, принято решение о переименование 55 улиц, еще по 66 улицам решение находится на разных стадиях принятия.