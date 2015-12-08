Оползень на Краснозвездном проспекте в Киеве продолжается, что представляет опасность для жилого дома - специалисты

Об этом говорится в выводах специалистов Национальной академии наук Украины, обнародованных на сайте НАНУ.

Инженеры Научного центра аэрокосмических исследований Земли (ЦАКИЗ) Института геологических наук (ИГН) НАНУ, который специализируется в том числе на прогнозировании оползнеопасных участков и процессов с помощью многоспектральных и тепловых съемок, исследовали место происшествия для выяснения причин и возможных последствий чрезвычайной ситуации.

Читайте такжеКрымский след: дом, который обвалился в Киеве, строила фирма представителя оккупационной власти Константинова

«Проведенный предварительный геоморфологический анализ показал, что сооружение было возведено на рельефной местности – довольно крутых склонах, которые в процессе строительства выровняли, подрезали и слабо закрепили. Недостаточно укрепленным, по предположению инженеров, может оказаться и фундамент здания. Кроме того, для указанной местности характерна очень неустойчивая порода почв – лесы. Именно по вышеуказанным причинам вследствие продолжительных дождей и набухания грунтов произошел отрыв, сползание и обрыв части придомовой территории», - говорится в заключении.

Специалисты провели тепловую съемку (с помощью тепловизора), которая зафиксировала фильтрацию теплой воды (15-16° С) из-под обнаженного фундамента здания и множественные трещины с повышенной теплопроводностью в стенах здания.

Читайте такжеВ пострадавший из-за обвала подпорной стены дом на Краснозвездном проспекте подали воду

«Ученые пришли к выводу, что оползень продолжается, трещины будут разрастаться и дальше. А это представляет значительную опасность для целостности дома», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 1 декабря произошел оползень возле девятиэтажного жилого дома (проспект Краснозвездный, 14). Пострадавших нет, но под завалами оказались гараже вблизи дома. Жителей 38 квартир многоэтажки (83 человека) временно отселены.