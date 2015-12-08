Оползень на Краснозвездном проспекте в Киеве продолжается, что представляет опасность для жилого дома - специалисты
Ученые заявляют, что оползень на Краснозвездном проспекте, 14 в Киеве продолжается, что представляет опасность для целостности жилого дома, который расположен по этому адресу и из которого отселена часть жителей.
Об этом говорится в выводах специалистов Национальной академии наук Украины, обнародованных на сайте НАНУ.
Инженеры Научного центра аэрокосмических исследований Земли (ЦАКИЗ) Института геологических наук (ИГН) НАНУ, который специализируется в том числе на прогнозировании оползнеопасных участков и процессов с помощью многоспектральных и тепловых съемок, исследовали место происшествия для выяснения причин и возможных последствий чрезвычайной ситуации.
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«Проведенный предварительный геоморфологический анализ показал, что сооружение было возведено на рельефной местности – довольно крутых склонах, которые в процессе строительства выровняли, подрезали и слабо закрепили. Недостаточно укрепленным, по предположению инженеров, может оказаться и фундамент здания. Кроме того, для указанной местности характерна очень неустойчивая порода почв – лесы. Именно по вышеуказанным причинам вследствие продолжительных дождей и набухания грунтов произошел отрыв, сползание и обрыв части придомовой территории», - говорится в заключении.
Специалисты провели тепловую съемку (с помощью тепловизора), которая зафиксировала фильтрацию теплой воды (15-16° С) из-под обнаженного фундамента здания и множественные трещины с повышенной теплопроводностью в стенах здания.
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«Ученые пришли к выводу, что оползень продолжается, трещины будут разрастаться и дальше. А это представляет значительную опасность для целостности дома», - говорится в документе.
Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 1 декабря произошел оползень возле девятиэтажного жилого дома (проспект Краснозвездный, 14). Пострадавших нет, но под завалами оказались гараже вблизи дома. Жителей 38 квартир многоэтажки (83 человека) временно отселены.