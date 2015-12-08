"УкрБуд" сразу после выборов возобновил скандальное строительство на Никольской Слободке

Еще буквально в июле мэр города Виталий Кличко уверял, что по его личным "настойчивым обращением к застройщику" работы приостановлены, передают "Наші гроші".

Кроме того, он заявлял, что работы не будут возобновлены, пока не откорректируют планы на освоение набережной и не согласуют их с местными жителями. Однако сразу после местных выборов техника снова заработала на Слободке.

Тем временем в госкорпорации "УкрБуд", которая ведет это строительство, продолжают подчеркивать: весь скандал вокруг "Ривьеры" – от недобросовестного пиара политиков и что строительство законное.

В расследовании также отмечается, что землю под застройкой "УкрБуда" отсуживает "Ощадбанк". Суть в том, что нынешний землевладелец, ООО «Терра Капитал» покупал землю на Слободке за кредитные средства. Заем в размере 169,93 млн грн. брали в 2010 г. в "Ощаде". В залог при этом заложили указанный участок, причем вместе с нынешними и будущими объектами на ней, включая недвижимое имущество, строительство которого еще не завершено.

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Вернуть кредит должны были до декабря 2015 года. Впрочем "Терра" не выполняла условия договора, "Ощадбанк" дважды безрезультатно обращался в фирмы по отзыву кредита.

Кроме того, согласно выписке из имущественного реестра права на недвижимое имущество, расположенное на спорной земле, оформлены совсем не на государственный "УкрБуд", а на частный ООО "УкрБуд Девелопмент". Именно он официально является и застройщиком, и инвестором.

При этом на сайте проекта "Солнечная Ривьера" указано, что жилой комплекс – это проект госкорпорации. Президентом "УкрБуда" с сентября 2009 г. является Максим Микитась, до недавнего времени депутат Киевсовета.

Кроме того, директором "Укрстрой Девелопмента" сегодня является Олег Майборода. Он также известен как владелец ООО "Торговый дом "Лес". Руководителем этой фирмы последние четыре года значится Микитась Наталья Алексеевна – жена Максима Микитася.

Кроме того, Майборода раньше был директором двух фирм – ЗАО "Киевсоцбуд" (2010-2011) и ООО БК "УкрБудМонтаж" (с 2011 и по меньшей мере до 2013 г.) – где раньше директором, а в другой фирме также и владельцем, был сам Максим Микитась.

Сегодня вторая из упомянутых фирм также значится одним из партнеров "УБД". К тому же, в свое время Майборода работал вместе с отцом Микитася – Виктором Микитасем, вместе они входили в состав правления и были миноритарными акционерами ПАО "Южтеплоэнергомонтаж".

Вместе с тем, председателем совета директоров и секретарем наблюдательного совета и правления государственного "Укрстроя" является Юрий Пелых. Ранее Пелых много лет сам руководил корпорацией. Однако известен стал не только как глава "УкрБуда", но и как бывший свекор (отец первого мужа) Марины Пелых – ныне жены Андрея Кравца – главы Госуправления делами времен Виктора Януковича.

Также отмечается, что новейшая история "УБД" началась в 2011 г., когда собственником записали Григория Рейхтмана, а директором стал его сын Сергей Якусевич. С осени 2013 г. Якусевич уже фигурирует как заместитель Пелыха в государственном "УкрБуде". Тогда же частная фирма и получает свое новое название, аналогичное госкорпорации.

Весной 2013 г. "УБД" меняет владельца – им на полтора года стала жительница Требухова Киевской обл. Оксана Шекета, известная как бухгалтер государственного "УкрБуда". Именно при нем и началось строительство на Слободке.

А в декабре 2014 года "УБД" вывели на офшоры. Однако связь с Пелыхом не исчезла. Во-первых, в течение полугода УБД имел общего кипрского бенефициара со "Строительными сетями" Юрия Пелыха. Во-вторых, УБД со "Строительными сетями" до сих пор прописан по одному адресу в Киеве, по ул. Науки, 63. В-третьих, даже когда летом "УБД" перевели на новые белизские номиналы, директором остается Олег Майборода, связанный с Максимом Микитасем.