В Киевсовете объяснили обстоятельства скандала с квартирами для бойцов АТО - СМИ

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на его пресс-секретаря Наталью Пругар.

По ее словам, представляя проект решения перед депутатами Киевсовета, Прокопив тогда сказал следующее: "Относительно выделения жилья для бойцов, которые в АТО, есть гарантийное письмо от заказчика, где они определяют не какой-то процент, который будет передан, а гарантируют 100%-ную передачу этих жилых помещений, которые будут построены, для личного состава, а также участников антитеррористической операции".

Также он говорил: "Также в комиссию поступили письма заказчика об обязательстве использовать построенные жилые площади исключительно для предоставления жилья личному составу, в том числе и тем, кто принимает участие в АТО. В связи с этим есть просьба поддержать данный проект решения".

Читайте также"Укрбуд" сразу после выборов возобновил скандальное строительство на Никольской Слободке

Когда тогдашний секретарь Киевсовета Алексей Резников и депутат Вовченко предложили внести соответствующие гарантии в проект решения, Прокопив заявил, что такую возможность должны оценить юристы.

Когда Резников еще раз это предложил "добавить редакционно, что с учетом гарантийного письма о целевом назначении постройки строительства жилого дома для личного состава и бойцов АТО", Прокопив снова сослался на гарантийное письмо, пишет издание.

"Мы имеем гарантийное письмо от заказчика. Заказчик – Министерство внутренних дел – строит ведомственное жилье для своих работников, которые сейчас принимают там участие. Сейчас в связи с предложениями коллег сделать решение юридически невозможным к исполнению не считаю целесообразным", – сказал он.

Читайте такжеВ Киеве более 140 строений, в отношении которых возбуждены уголовные производства - депутат горсовета

Пругар пояснила, что Прокопов имел в виду не передачу всех 100% квартир, а озвучивал гарантию ГУ МВД Киева о том, что определенная часть квартир, которую инвестор – компания "Укрбуд" – передаст столичной милиции как заказчику, будет передана бойцам АТО с вероятностью 100%.

Также она добавила, что "согласно статье 40 закона о градостроительной деятельности горсовет не имел права требовать гарантий" от застройщика о последующей передаче квартир.

"Украинская правда" получила в свое распоряжение письмо от управления материального обеспечения ГУ МВД в Киеве, на которое ссылался Прокопив. В нем говорилось, что "в запланированном строительстве жилого дома большая часть квартир будет предоставлена работникам милиции, которые получили ранения и увечья в зоне АТО".

Ранее УНИАН сообщал, что в сюжете программы "Наші гроші" речь шла о том, что в жилом комплексе, который построен на земле, что Киевсовет выделил под строительство жилья для Министерства внутренних дел, в частности для бойцов АТО, продают квартиры.

"Мы имеем гарантийное письмо от заказчика. Заказчик - Министерство внутренних дел - строит ведомственное жилье для своих работников, которые сейчас принимают там участие", - заявил Прокопов, отклонив предложение зафиксировать этот пункт в проекте решения.

Читайте такжеСвыше 40 тысяч украинских военных стоят в очереди на получение жилья

"В этом доме сейчас нет вообще акта о том, что квартиры будут передаваться воинам АТО", - сообщили журналистам в отделе продаж "Укрбуда".