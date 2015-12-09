Крупнейший в Украине кинотеатр "Мультиплекс" приостановил свою работу

На сайте "Мультиплекса" в качестве причины указана: "В связи с блокированием деятельности кинотеатра со стороны развлекательного центра "Блокбастер", передает ЛІГА.net.

При этом директор по развитию сети "Мультиплекс" Дмитрий Мунтян от комментариев отказался.

Кроме того, два директора кинотеатров-конкурентов сообщили, что "Мультиплекс" и "Блокбастер" смогли договорится о новых условиях аренды и не продлили договор. "Место "Мультиплекс" в "Блокбастере" займет кинотеатр компании "Планета кино", - говорит один из них.

В свою очередь совладелец сети "Планета кино" и "IMAX Украина" Андрей Шпиг от комментариев отказался.

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Отмечается, что кинотеатр "Мультиплекс" переедет на место Kronverk Cinema в торговый центр Sky Mall и откроется уже 15 декабря. Он будет насчитывать 11 залов. Сейчас активно проводится монтаж всего необходимого оборудования.

Напомним, "Мультиплекс" был создан в 2003 году. Согласно сайту компании, сеть насчитывает 16 многозальных кинотеатров в 12 городах Украины. Сейчас в "Блокбастере" работает только кинозал IMAX.