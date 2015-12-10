Киевсовет рассмотрит петицию о переводе Киево-Печерской лавры из Московского в Киевский патриархат

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевсовета.

В частности, как говорится в сообщении, электронная петиция за проведение сбора подписей общины Киева о переводе Киево-Печерской лавры из Московского в Киевский патриархат набрала необходимое количество голосов и принята к рассмотрению.

Так, указанная петиция получила 10 тыс. 354 подписи при минимально необходимых 10 тыс.

Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Киевсовета 7 декабря. Ее автор – Алексей Кононенко.

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Как говорится в петиции, «учитывая антиукраинскую, меркантильную, порой враждебную к Украине позицию большинства священников УПЦ Московского патриархата и лично настоятеля УПЦ Московского патриархата Онуфрия, казначея Киево-Печерской лавры епископа Варсонофия, просьба рассмотреть возможность проведения сбора подписей общины города Киев с целью перевода Успенской Киево-Печерской лавры из Московского в Киевский патриархат».

Ранее УНИАН сообщал, что Киевская городская рада утвердила Положение об электронных обращениях и электронных петициях. После регистрации петиции на веб-сайте она должна набрать 10 тысяч электронных подписей в течение трех месяцев с момента публикации, а после этого будет рассмотрено органами или должностными лицами, которым адресована, профильными постоянными комиссиями Киевсовета и вынесена на пленарное заседание.