Обезвреженная в Киеве ДРГ действовала длительное время, ее возглавлял украинец (видео)
Диверсионно-разведывательная группа, обезвреженная сотрудниками СБУ в Киеве, действовала на территории страны длительное время, ее руководителем был гражданин Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук сегодня на брифинге.
"Группа работала на территории нашего государства уже в течение длительного времени", - сказал он.
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"Руководитель этой диверсионной группы является гражданином Украины", - сообщил Ткачук.
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская уточнила, что среди задержанных членов диверсионно-разведывательной были трое россиян и четверо украинцев, еще один гражданин Украины был ликвидирован во время задержания.
"Семеро задержаны, восьмой убит", - сказала она.
"Активная фаза спецоперации продолжается... когда она завершится, мы обещаем предоставить исчерпывающую информацию относительно этой группы", - добавила пресс-секретарь СБУ.
Как сообщал УНИАН, в Киеве поздно вечером 9 декабря в результате проведенной спецоперации СБУ была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, действовавшей в ряде городов Украины, в частности в Киеве.
Один из членов ДРГ оказал сопротивление с применением автоматического оружия, ранив при этом двух сотрудников спецподразделения «Альфа», и был ликвидирован.