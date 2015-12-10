Власть не давала разрешения на размещение рекламного баннера на Доме профсоюзов - Кличко

Никаких разрешений на установку рекламного баннера на Доме профсоюзов городская власть не давала. Эта реклама является незаконной и должна быть демонтирована, как и любая незаконная реклама в городе.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Мы уже обратились и к правоохранительным органам, и КП «Киевреклама» составило акт о незаконности самовольно размещенной рекламы, который направило в Департамент градостроительства и архитектуры. Департамент предоставит предписание на демонтаж рекламы. Ее должны убрать", – подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что, учитывая символичность здания, размещение на ней любой коммерческой рекламы выглядит кощунством и столичная власть этого не допустит.