"Свобода" отложила решение по строительству метро на Троещину на год - эксперт

Такой вывод сделал политический эксперт Олег Постернак, комментируя отказ "свободовцев" поддержать выделение 3 млн грн на проектно-сметную документацию для строительства ветки метро на Троещину. Его цитирует ednist.info.

"Практически все избиратели партии "Свобода" в Киевсовете – жители Троещины. Приняв популистское решение не голосовать за корректировку проекта, необходимого для начала строительства метро на Троещину, "Свобода" подвела, образно говоря, просто "кинула" своих избирателей. Фактически проект заморожен минимум еще на год. Это в случае принятия необходимых поправок в программу социально-экономического развития Киева в следующем году. Хотя власти готовы были привлечь инвестора и начать строительство уже в 2016", - сказал Олег Постернак.

По словам эксперта, напряжение вокруг вопроса метро на Троещину настолько велико, что сейчас было бы очень уместно "выпустить пар". Но с другой стороны, решить этот вопрос – не в интересах депутатов Свободы. Им необходимы "проблемы" в которых можно обвинять власть, чтобы играть на протестных настроениях людей. И чем больше таких проблем у действующей власти, тем лучше свободовцам.

"Ни один здравомыслящий инвестор не возьмется за проект, в котором смета не соответствует реальным рыночным ценам на технологии, стройматериалы, работу инженеров и прочее. О проведении инвестконкурса, поиске инвестора, подрядчиков можно говорить только при наличии проекта с актуальными данными. Но по всей видимости 3 млн грн "свободовци" посчитали очень высокой ценой, чтобы начать строительство метро в интересах их же избирателей. Это что называется "назло кондуктору", - отметил эксперт.

Олег Постернак подчеркнул, что заявление "Свободы" о том, что они, не проголосовав, якобы предотвратили разворовывание 3 млн грн из городского бюджета, имеет популистский характер, и в очередной раз показывает неготовность фракции принимать важные для развития города решения.​