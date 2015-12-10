Дом в районе оползня на Краснозвездном стоит устойчиво и не представляет угрозы жителям - Кличко

Об этом в интервью УНИАН заявил Киевский городской голова Виталий Кличко, комментируя ситуацию.

Он подчеркнул, что решение о возвращении людей в дом в районе недавнего оползня принято на основании выводов широкого круга экспертов.

«Мы основываемся исключительно на оценках экспертов. Была создана экспертная группа, которая полностью изучила ситуацию, данное здание, изучила конструкции, причину данного оползня. И на основании этой экспертной оценки мы совершаем дальнейшие наши действия. По оценкам экспертной группы, данное здание стоит устойчиво», - заверил Кличко.

Он отметил, что данный оползень возник в результате утечки воды из несанкционированного трубопровода, который был проложен много лет назад в том месте. Более того, добавил он, установлено, что возведенная подпорная стенка была сооружена с нарушением строительных норм.

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«На сегодняшний день, подчеркну, по оценкам экспертов, данное здание не представляет угрозы жителям, которые уже возвращаются в свои квартиры. Нет угрозы для разрушения данного здания. Установленные маячки и показания других приборов дают нам основания утверждать, что данное здание стоит, никаких сдвигов не существует», - сказал мэр.

По словам Кличко, начаты строительные и ремонтные работы вокруг здания, по укреплению склона подпорной стеной. Полностью работы на объекте предполагается завершить за 2 месяца.

«Чтоб не было спекуляций на эту тему, я сейчас дам распоряжение, чтоб вся информация была опубликована об экспертной оценке: кто входил в экспертную группу, и на основании чего сделаны выводы», - добавил городской голова.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 1 декабря произошел оползень возле 9-этажного жилого дома (проспект Краснозвездный, 14). Пострадавших нет, но под завалами оказались гаражи возле дома. Жители 38 квартир многоэтажки (83 человека) были временно отселены.

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7 декабря на сайте Национальной академии наук Украины были обнародованы выводы специалистов. В документе ученые утверждали, что оползень на Краснозвездном проспекте, 14, продолжается, и трещины в стенах дома расширяются и дальше.

Вечером того же дня на заседании оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации принято решение удовлетворить просьбу жителей о возвращении их в свои квартиры.

В КГГА сообщили, что экспертами государственного предприятия «Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций» и коммунального предприятия «Специализированное управление противооползневых подземных работ» (СУППР) проведены тщательные исследования территории, осуществлены гидроизыскательные работы, обследованы домовые и подземные коммуникации. Все материалы и результаты обследований передаются в правоохранительные органы.

Также отмечалось, что экспертная группа разрабатывает проект мероприятий, с помощью которых будет укреплен склон по всему периметру дома. Аварийно-спасательные бригады начали принимать первоочередные меры для дальнейшего восстановления склона. Предполагалось, что работы продлятся минимум две недели.