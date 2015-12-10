Приют для животных в Бородянке планируют передать зоозащитникам - КГГА

Об этом УНИАН рассказал директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Дмитрий Белоцерковец.

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Он отметил, что приют предназначен, в основном, как временное жилье для животных, поскольку предполагается, что люди будут приезжать туда, чтобы выбрать себе питомца и забрать его домой.

«В 70 км от столицы не может быть городской приют. Он не может быть априори эффективным. Кто поедет в Бородянку, которая за 70 км? Никто. Поэтому наша позиция – перевести сейчас всех собак оттуда в общественные приюты, сэкономленные деньги - около 1,5 млн грн, которые идут на зарплату сотрудникам приюта, отдать этим самым общественным приютам для закупки корма для переданных собак», - прокомментировал Белоцерковец.

По его словам, приют в Бородянке может быть передан волонтерам, зоозащитникам, общественным организациям на конкурсной основе за символическую арендную плату в размере 1 грн в месяц.

«Мы сейчас рассматриваем, как юридически это сделать», - добавил представитель КГГА.

«А стратегически город должен получить городской приют на его территории. Есть отведенная еще в 2013 году территория на улице Автозаводской именно под строительство городского приюта. Но, к сожалению, если мы возьмем бюджет на его строительство, то на 2013 год он был, согласно экспертизе, около 25 млн грн, на сегодня эта сумма будет значительно больше, около 40 млн грн. У городского бюджета нет возможности финансировать этот проект», - сказал Белоцерковец.

Вместе с тем, он добавил, что есть реальная возможность привлечь к строительству деньги экологического фонда Министерства экологии.

«С нашей стороны, со стороны Департамента благоустройства КГГА, было направлено обращение в Минэкологии. Также я знаю, что сегодня были собраны подписи народных депутатов, которые поддержали наше обращение, нужно выделить нашему городскому бюджету финансирование на строительство городского, современного приюта, который находится на территории Киева», - сообщил директор профильного департамента КГГА.

По информации Белоцерковця, в 2013 году в проект строительства приюта на ул. Автозаводской было вложено более 1 млн грн. В частности, было профинансировано разработку проектной документации, заложена часть фундамента нового заведения, территория ограждена забором. Выделенная территория составляет около 3 га, уточнил чиновник КГГА.

По данным Белоцерковця, за год из приюта в Бородянке в частные приюты было передано около 100 собак. На сегодня в коммунальном приюте остаются около 270 животных.

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Как сообщал УНИАН, 12 января этого года Кличко уволил директора КП "Приют для животных" Тараса Смурного. Соответствующее решение он принял во время посещения приюта для животных в Бородянке.

По словам Кличко, коммунальный приют, «без преувеличения, - собачий «Освенцим».

В марте Киевсовет принял решение, согласно которому коммунальные предприятия «Центр идентификации животных» и «Приют для животных» были реформированы и присоединены к Киевской больнице ветеринарной медицины.

По данным КГГА, бюджет всех трех предприятий в 2014 году составил 11,79 млн грн. В результате реорганизации предполагалось, что бюджет на 2015 год составит около 10 млн грн.

Предполагалось также, что реорганизация позволит более активно и более логично привлекать гранты зоозащитных фондов Украины и Европы на базе одного коммунального предприятия, а не трех.