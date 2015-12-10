Кличко решил открыть памятник Данте Алигьери, установленный почти полгода назад (фоторепортаж)

В Киеве на Владимирской горке при участии посла Италии в Украине Фабрицио Романо и мэра столицы Виталия Кличко торжественно открыт памятник выдающемуся итальянскому поэту Данте Алигьери.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского городского головы.

Как отмечается, скульптуру Данте Алигьери открыли в честь 750-летия со дня рождения всемирно известного поэта и итальянского деятеля. Памятник, изготовленный из белого мрамора, расположен в парке «Владимирская горка» (возле Украинского дома). Автор проекта - скульптор Лучано Массари (Италия). Архитектор - Леонид Малый (Украина).

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«Год назад мы обратились ко всем иностранным представительствам, и в рамках проекта по развитию общественных пространств «Киев - город мира» предложили создавать в Киеве культурные центры их стран. И я очень рад, что в рамках этого проекта мы сегодня открываем памятник известному итальянскому поэту и деятелю Данте Алигьери», - отметил Кличко.

При этом он подчеркнул, что «это первый шаг. А следующий шаг - планируем открыть памятник Шевченко во Флоренции. Флоренция и Киев - это города-побратимы. И очень хорошо, что у нас происходит такое сотрудничество в сфере культуры».

В свою очередь посол Италии отметил, что «с именем Данте наша страна связывает распространение своего языка и непрерывность существования итальянской литературы в течение многих лет. Фигура Данте известна далеко за пределами Италии. Он отличился и на украинской земле, такой богатой писателями и поэтами. Многие из них - от Гоголя, Шевченко, Франко до Леси Украинки, Булгакова, Ахматовой - черпали из творчества Данте».

Посол также зачитал приветствие от мэра Флоренции.

Кроме того, во время торжеств отмечалось, что по случаю 750-летия со дня рождения Данте украинские ученые Андрушевской астрономической обсерватории присвоили открытой ими малой планете официальное название «Societа Dante» («Общество Данте»). Соответствующее свидетельство ученые вручили послу Италии на церемонии открытия памятника поэту.

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Ранее многие СМИ уже писали о том, что 21 июля 2015 года на Владимирской горке в Киеве установили памятник итальянскому поэту, политическому деятелю и основоположнику литературного итальянского языка – Данте Алигьери.

Рядом с памятником установлены три лавочки необычной формы. Композиция выполнена из редкого и дорогого материала – каррарского белого мрамора, который добывают только в Италии.

Автор скульптуры – итальянец Лучиано Массари.