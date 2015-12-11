В Киеве открылся рекрутинговый Центр Нацполиции

Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии открытия присутствовали председатель Нацполиции Хатия Деканоидзе и Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Джеффри Пайєтт.

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Центр Украины будет заниматься переаттестацией действующих сотрудников полиции, а также отбором новых кандидатов.

Хатия Деканоидзе заверила, что к деятельности рекрутингового центра не привлечено ни одного сотрудника Национальной полиции. В центре будет работать квалифицированная профессиональная команда, нанятая международными партнерами Украины.

Кроме того, к процессу отбора и рекрутинга должны приобщиться аттестационные комиссии, к участию в которых глава Национальной полиции призвала представителей общественности.

Кроме того, в структуре Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины предусмотрено создание call-центра, куда граждане смогут обратиться при необходимости.