В Киеве в Гидропарке горит ресторан "Млын" (видео)

Об этом сообщает hromadske.tv.

«На момент пожара нам сообщили, что в ресторане находились люди. Но мы не знаем об их судьбе. Надеюсь, они смогли выбраться из ресторана» - сообщила с места событий руководитель пресс-службы ГСЧС Светлана Водолага.

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Отмечается, что во время тушения пламени в работников ГСЧС возникли трудности. Из-за плохого технического состояния пожарных автомобилей, они не смогли нормально качать воду из Днепра через гидравлические насосы. Поэтому пришлось ждать, пока приехали другие автомобили.

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Как сообщил один из спасателей, вероятно, пожар произошел из-за короткого замыкания, но также рассматривается версия поджога.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям заявила, что в 20 час. 23 мин. в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в ресторанном комплексе “Млын” по адресу г. Киев, Броварской проспект, 9В.

К месту происшествия прибыло 64 пожарных и 16 единиц техники. Площадь пожара составляет 350 кв. м. Сейчас продолжается локализация пожара.