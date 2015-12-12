Пожар в киевском ресторане "Млын" в Гидропарке ликвидирован - ГСЧС

Прибыв на место происшествия и оценив обстановку, спасатели передали о повышенном ранге пожара, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Огнеборцы установили, что пожар возник на крыше 3-этажного ресторанного комплекса, на площади 450 кв. м. С невероятной скоростью огонь охватил большую площадь. Тушение пожара осложнялось наличием деревянных перекрытий, конструкций и горючих материалов в здании, а также отсутствием подъездов для забора воды", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что во время ликвидации пожара спасатели обнаружили 2 газовых баллона, которые были изъяты из очага пожара, что предотвратило возможный взрыв. Кроме того, было найдено еще 2 газовых баллона, на охлаждение которых было подано два пожарных ствола. Также пожарным удалось предотвратить распространения огня на пристроенные помещения и гараж, где находились плавсредства и топливно-горючие материалы.

"В 23:07 спасатели ликвидировали пожар на площади около 1000 кв. м. К тушению пожара было привлечено 20 единиц основной и специальной пожарной техники, пожарная лодка и 81 человек личного состава. Также на месте работал оперативный штаб во главе с начальником ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве Андреем Ватолиным", - отметили в ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в Гидропарке горит ресторан "Млын". Отмечалось, что во время тушения пламени в работников ГСЧС возникли трудности. Из-за плохого технического состояния пожарных автомобилей они не смогли нормально качать воду из Днепра через гидравлические насосы. Поэтому пришлось ждать, пока приехали другие автомобили.