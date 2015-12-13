В полиции не будет грязных "ментов": Аваков прокомментировал митинг неаттестованных правоохранителей

«Никакой митинг не прошедших тесты и аттестацию милиционеров не изменит моей решимости: в новой полиции не будет некомпетентных и грязных «ментов»! Будут только пользующиеся доверием людей «копы»! Это принципиально! По-другому не будет!», - говорится в заявлении, опубликованном на странице в Facebook.

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По его словам, «митинг «протеста» против реформы милиции организовали те, чьи грязные схемы мы разрушаем реформой и кадровыми изменениями».

«Я даже рад произошедшему – нарыв вскрылся – будем действовать еще быстрее и решительнее!», - резюмировал министр МВД.

Как сообщал УНИАН, более трети полицейских Киева и области не смогли пройти повторную аттестацию.