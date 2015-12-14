В Киеве ожидается шквальный ветер, горожан просят оставаться дома

Ветер будет преобладать северо-западный, 7-12 м/с, порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек. Температура будет держаться на уровне 1-3° тепла.

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Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского совета.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды предупреждает киевлян о возникновении опасности, связанной с природными явлениями, и рекомендует в случае усиления ветра по возможности не выходить на улицу.

В пресс-службе также напоминают основные правила поведения при штормовом предупреждении. При сильном ветре все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Киевлянам советуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, зданий.

При порывах ветра, по возможности, следует спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии, избегать возможного пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей.

В КГГА напоминают, что при падении деревьев или веток, травмировании людей нужно немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.