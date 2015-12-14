"Свобода" завалила голосование по повышению уровня безопасности в столице - эксперт

Такое мнение высказал Директор Агенства социальных коммуникаций Сергей Белашко, комментируя отказ «свободовцев» голосовать за выделение полиции Киева 16,5 млн грн для установки камер видеонаблюдения по городу, пишет Єдність.

По его словам, аргументация «Свободы», что деньги должно выделять Министерство выглядит слабой в связи с реальной ситуацией в стране и в мире. «Да, в госбюджете не предусмотрели этих денег. Но уровень безопасности необходимо поднимать, учитывая реалии, в которых мы живем. Ежедневно мы читаем сообщения о найденных боевых гранатах, перестрелках и разного рода преступлениях. Видеонаблюдение необходимо в первую очередь городу, его жителям, а не министерским чиновникам. Отказом голосовать «свободовцы» в очередной раз расписались в своей несостоятельности принимать решения в пользу избирателей, и города в целом», - отметил политолог.

Эксперт добавил, что полиция обратилась к киевским властям с просьбой о выделении средств, предоставив прейскурант на закупку оборудования для установки системы городского видеонаблюдения. «Мы же строим европейскую столицу. Эта инициатива необходима для поддержки правопорядка в городе. Думаю, что сегодня никому не нужно объяснять пользу городской сети камер видео-наблюдения. Это очевидно. Но «свободовцы», по всей видимости, пришли в Киевсовет не решать вопросы безопасности жителей столицы. Почему-то им проще обвинить МВД и новосозданную полицию, чем сделать простой практический шаг по защите киевлян. Хочу отметить, что доверие к новой полиции, у киевлян в разы выше, чем к «Свободе», - подчеркнул Белашко.​