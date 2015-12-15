Оползневый склон на Краснозвездном проспекте в Киеве укрепят новой подпорной стеной

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации со ссылкой на результаты очередного заседания штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации на Краснозвездном проспекте, 14.

После укрепления склона планируется восстановление придомовой территории.

«На основе результатов инженерно-геологических исследований и обследований принято решение о строительстве новой подпорной стены. Сейчас начаты работы по проектированию будущей конструкции и определению объемов финансирования, необходимых для строительных работ», - информируют в КГГА.

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Сейчас на склоне проводятся первоочередные работы. Так, со стороны обвала стены наложена водобарьерная пленка для избежания попадания воды в почву. На месте оползня установлены бетонные блоки для фиксации грунта и предотвращения дальнейшего сдвига. Вокруг места обвала установили водоотводы – специальные насыпи, которые препятствуют попаданию воды на место обвала и направляют поток воды в обход. Такие меры, по мнению специалистов, позволят стабилизировать территорию склона, пока будут продолжаться дальнейшие проектировочные работы.

Контроль за выполнением работ осуществляет КП «Киевбудреконструкция» совместно со специалистами Государственного предприятия «Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций» и коммунальным предприятием «Специализированное управление противооползневых подземных работ» (КП «СУППР»).

«На территории постоянно находятся дежурные – представители районного и городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций. Продолжается круглосуточное электронное наблюдение, которое способно зафиксировать изменения конструктивных элементов дома». – уверили в КГГА.

По ее данным, по результатам мониторинга, ситуация остается стабильной, разрушения или смещение дома не зафиксированы.

Все материалы и результаты обследований городская власть передала в правоохранительные органы. Сейчас продолжается следствие по этому делу.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 1 декабряпроизошел оползень возле 9-этажного жилого дома (проспект Краснозвездный, 14). Пострадавших нет, но под завалами оказались гаражи возле дома. Жители 38 квартир многоэтажки (83 человека) временно отселены.

7 декабря на сайте Национальной академии наук Украины были опубликованы заключения специалистов. В документе ученые утверждали, что смещение на Краснозвездном проспекте, 14 продолжается, и трещины в стенах дома расширяются и дальше.

В тот же день вечером на заседании оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации было принято решение удовлетворить просьбу жителей о возвращении их в свои квартиры.

В КГГА сообщили, что экспертами «Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций» и коммунальным предприятием «СУППР» проведены тщательные исследования территории, осуществлены гидропоисковые работы, обследованы домовые и подземные коммуникации.

Также отмечалось, что экспертная группа разрабатывает проект мероприятий, с помощью которых будет укреплен склон по всему периметру дома. Предполагалось, что работы продлятся минимум две недели.