В Киеве во время новогодних праздников будет частично ограничено движение транспорта по Владимирскому проезду.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как отметили в пресс-службе, между Софийской и Михайловской площадями (вдоль Владимирского проезда) с 19 декабря начнется новогодняя ярмарка в рамках праздника «Новый год между двумя колокольнями». Движение транспортных средств вдоль этого участка дороги будет частично ограничено (кроме городского пассажирского транспорта, работающего в обычном режиме) до 30 января 2016 года.

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При этом полное прекращение движения вдоль Владимирского проезда планируется лишь в течение пяти дней за весь период празднования – 19 декабря 2015 года (16:00 – 20:00), 31 декабря 2015 года – 01 января 2016 года (20:00 – 2:00), 1 января 2016 года (14:00 – 20:00), 7 января 2016 года (11:00 – 14:00).