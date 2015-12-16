В Киеве владельцев МАФов обяжут ставить киоски только двух образцов

Об этом ззаявила в интервью газете "Дело" и.о. главного архитектора Киева Анна Бондарь.

"В течение полугода предприниматели, которые выиграют конкурс (на размещение МАФа), должны будут заменить свой киоск на тот, который мы им рекомендуем, плюс согласовать со всеми службами размещения. Если же они не сделают этого – оставят неприглядный МАФ, не проведут благоустройство прилегающей территории – то они просто потеряют приоритет на это место", - сказала она.

Бондарь добавила, что Киев привлек "украинских, профессиональных дизайнеров, архитекторов, которые разработали архетип киоска, который будет одинаковым для всего города". Киоски будут разного метража и двух типов – для современных и исторических районов.

"Конкретного производителя мы навязывать не будем. Данный вид МАФа – с металлической конструкцией, сверху обшит алюмокомпозитным материалом, то есть любая компания, которая изготавливает навесные фасады с алюмокомпозитным материалом, сможет изготовить фасад такого киоска", - сказала Бондарь.

Согласно информации на сайте Департамента градостроения и архитектуры, киоски будут серого цвета. Отличаться они будут цветной полосой в верхней части сооружения в зависимости от функционального назначения.

В частности, киоск по продаже печатных СМИ будет иметь красную полосу, по продаже продуктов и товаров широкого потребления – синюю, цветов и других не-/продовольственных товаров – зеленую, продажи табачных и алкогольных изделий – голубую, с предоставления населению бытовых услуг – розовую.

Пункты приема вторсырья будут отличаться белой полосой, заведения быстрого питания – оранжевой, общественные уборные – желтой.

Возле каждого временного сооружения для осуществления предпринимательской деятельности должна будет стоять урна емкостью не менее 10 куб. дм.