Крещатик решили не перекрывать на период новогодних праздников

Крещатик в выходные и праздничные дни на время проведения новогодних и рождественских праздников в столице перекрывать не будут.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации, городские власти приняли решение разрешить движение транспорта в субботние, воскресные и праздничные дни с 19 декабря 2015 года до 25 января 2016 года.

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Как заявила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, «поскольку все локации для празднования находятся в историческом центре, то части улиц у них могут частично перекрываться, из-за значительного скопления автомобилей на некоторых участках дороги может быть осложнен проезд. В связи с этим движение на улице Крещатик - с Институтской до улицы Богдана Хмельницкого - будет разрешено в субботние, воскресные и праздничные дни, чтобы киевляне могли удобно передвигаться по городу на автомобиле».

Старостенко также напомнила, что на Майдане Незалежности и улице Крещатик в этом году никаких праздничных мероприятий или новогодних ярмарок не будет.

«Все мы помним трагические события, произошедшие два года назад. Поэтому, чтя память погибших, мы решили не проводить каких-либо праздников на Крещатике», - подчеркнула она.