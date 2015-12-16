В Киеве неизвестные прикрепили взрывное устройство к грузовику
17:08, 16 декабря 2015Киев
1563
Взрывотехники Национальной полиции в Киеве обезвредили прикрепленное к грузовику взрывное устройство.
Взрывотехники установили , что обнаруженный предмет является самодельным радиоуправляемым взрывным устройством / mvs.gov.ua
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Отмечается, что 15 декабря под грузовым автомобилем в Соломенском районе г. Киева был обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. К осмотру места происшествия в составе следственно-оперативной группы привлекалась группа специалистов-взрывотехников ГУ Национальной полиции в г. Киеве.
Читайте такжеСБУ в Киеве изъяла арсенал оружия
По прибытию на место происшествия взрывотехники установили , что обнаруженный предмет является самодельным радиоуправляемым взрывным устройством. Во время проведения специальных взрывотехнических работ устройство было локализовано и обезврежено.
Пострадавших нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter