В Киеве неизвестные прикрепили взрывное устройство к грузовику

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что 15 декабря под грузовым автомобилем в Соломенском районе г. Киева был обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. К осмотру места происшествия в составе следственно-оперативной группы привлекалась группа специалистов-взрывотехников ГУ Национальной полиции в г. Киеве.

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По прибытию на место происшествия взрывотехники установили , что обнаруженный предмет является самодельным радиоуправляемым взрывным устройством. Во время проведения специальных взрывотехнических работ устройство было локализовано и обезврежено.

Пострадавших нет.