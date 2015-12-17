В Киев привезли Вифлеемский огонь мира
11:02, 17 декабря 2015Киев
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Мэр Киева Виталий Кличко принял от скаутов Вифлеемский огонь мира.
Огонь ежегодно пластунские организации мира привозят из Вифлеема в свои родные города / facebook.com/merkieva
Об этом сообщается на официальной странице столичного градоначальника в Facebook.
Вифлеемский огонь ежегодно пластунские организации мира привозят из Вифлеема в свои родные города.
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Акция "Вифлеемский огонь мира" впервые прошла в 1988 году. Ее целью было донести свет с места рождения Иисуса Христа тем, кто празднует Рождество вне дома. Инициатором ее была австрийская телерадиокомпания. Однако потом эту идею подхватили австрийские скауты. В Украине с 1998 года Вифлеемский огонь распространяют пластуны.
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