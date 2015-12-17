В Киеве заработают почти 60 торговых точек по продаже елок и украшений

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, кроме того, в районах города будет работать 61 новогодняя ярмарка по продаже продуктов для праздничного стола по ценам производителей.

Читайте такжеОпрос: почти половина украинцев назвала Новый год самым любимым зимним праздником

«Все елки, которые будут продаваться на елочных базарах, чипированные. Это свидетельствует о том, что они доставлены из официальных лесных хозяйств», - говорится в сообщении и отмечается, что в этом году цена на натуральные новогодние деревья составит от 60 грн (до 1 м) до 200 грн (1,5 м), хвойные деревья в горшках – от 251 грн (0,3-0,4 м) до 2 145 грн (1,5 м).

По информации пресс-службы, в столице наблюдается тенденция к увеличению спроса на хвойные деревья в горшках и искусственные елки.