В Киеве впервые новогодние праздничные мероприятия будут проводиться в едином украинском стиле

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации, об этом проинформировала заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

«Впервые в этом году новогодне-рождественские праздники в Киеве будут проводиться в едином украинском стиле с национальными традициями, но в европейском формате. Кроме того, праздники пройдут не только в центре, но и в отдаленных от центра районах. Поэтому мы приглашаем киевлян и гостей города посетить новогодние гуляния и выбрать собственный праздник», – отметила она.

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Основные новогодние мероприятия под названием «Новый год между двумя колокольнями» пройдут на Софийской и Михайловской площади и на Владимирском проезде. На Софийской площади установлена главная елка страны, вокруг памятника Богдану Хмельницкому обустроена смотровая площадка с горками, а вокруг памятника княгини Ольги – каток. На Михайловской площади будут обустроены детская железная дорога, колесо, ледовые скульптуры. Справа от Михайловского собора расположены Резиденция Святого Николая – отдельный дом, где Николай будет принимать детей и раздавать подарки.

На Троицкой площади установлен «Праздничный Олимпийский городок», где пройдут новогодние гуляния с ярмаркой, зимними развлечениями, будут открыты ледовая горка и каток, на котором пройдут соревнования по хоккею для детей. В специально установленных сказочных домиках будут проводиться мастер-классы.

На Почтовой площади рождественский колорит представят различные страны Европы, среди которых достойное место занимает Украина. Посетители могут ознакомиться с различными праздничными традициями, попробовать традиционные праздничные блюда и купить сувениры.

На Контрактовой площадей продлится новогодний фестиваль «В поисках Made in Ukraine» – рождественская ярмарка и театрализованные представления с привлечением джазовых музыкантов.

Под Аркой Дружбы народов (Центральный парк культуры и отдыха) будет проходить тематическая ярмарка с новогодне-рождественской торговлей, народными гуляниями, зимними развлечениями.

На Певческом поле продлится "Зимняя» Країна мрій": рождественская ярмарка, традиционные гуляния, праздничные вертепы, праздник кулеша, выступления известных украинских коллективов и колядующих. Основные мероприятия пройдут 19 декабря, в День Святого Николая и 26 декабря – предновогодний гала-концерт.

На территории Печерского ландшафтного парка также состоится развлекательное массовое мероприятие «Зимняя сказка» – новогодние инсталляции, новогодняя елка, рождественская ярмарка, зоны фудкортов, для детей – аттракционы, квесты, зимние развлечения, праздничные представления, концертные программы, новогодняя дискотека.

Информацию о всех общегородских и районных праздничных мероприятиях можно найти на официальном интернет-портале КГГА.

Как сообщал УНИАН, в Киеве во время новогодних праздников будет частично ограничено движение транспорта на Владимирском проезде. Вместе с тем Крещатик перекрывать не будут.