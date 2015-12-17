Проспект Краснозвездный в Киеве переименован в проспект им. Лобановского

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял Киевсовет, которое поддержали 90 из 106 зарегистрированных в зале депутатов.

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В целом это решение касается переименования и возвращения исторических названий 11-ти улицам и переулкам.

Согласно документу, улица Андрея Бубнова переименована в улицу Маричанскую (Голосеевский р-н); улица Картвелишвили - в улицу Владимира Покотило (Святошинский р-н); улица командарма Каменева - в улицу Петра Болбочана (Печерский р-н); улица Николая Ликашевича - в улицу Ивана Огиенко (Соломенский р-н); Чапаевское шоссе - в переулок Вито-Литовский (Голосеевский р-н); площадь Дружбы народов СССР - в Площадь Оболонскую (Оболонский р-н); площадь Ленинградская - в Дарницкую площадь (Днепровский р-н); переулок Советский - в переулок Владислава Зарембы (Голосеевский р-н); переулок Владимира Ульянова - в переулок Осенний (Святошинский р-н); переулок Ивана Федько - в переулок Якова Шульгина (Святошинский р-н).

Кроме того, заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив дал протокольное поручение Департаменту общественных коммуникаций КГГА пересмотреть процедуру переименований улиц, поскольку в зале депутаты озвучили жалобы киевлян о случаях, когда новое название не было вынесено на общественное обсуждение, не учитывалось мнение жителей улицы или проспекта и др. Депутаты инициируют более широкое обсуждение новых названий улиц и необходимость внедрения новых подходов к подбору новых названий.