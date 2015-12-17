На улицах Киева 19 декабря будут раздавать Вифлеемский огонь мира

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, каждый желающий сможет зажечь свечу от благодатного огня и получить частичку Света Мира из Вифлеема.

В тот же день волонтеры понесут Вифлеемский огонь в центры социально-психологической реабилитации для детей и молодежи, приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

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Шествие волонтеров начнется в 15.00 на Контрактовой площади. Оттуда они вместе с поздравлениями, подарками и Вифлеемским огнем мира отправятся к Михайловской площади через Андреевский спуск и Софийскую площадь. В конце торжественного шествия на Михайловской площади состоится игротека для маленьких киевлян.

Шествие помощников Святого Николая уже 10 лет подряд проходит в Киеве в рамках традиционной акции «Не забудь поздравить» для детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Справка УНИАН. Вифлеемский огонь мира – международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова, которая заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа.

Огнем из Вифлеема люди могут зажечь свечи дома на Сочельник. Кроме того, огонь заносят в детские дома, больницы, чтобы те, кто находится далеко от своих родных, могли почувствовать тепло Вифлеемской звезды.

Традиционно огонь хранится в церкви до Иордана – 19 января. Потом его можно потушить.