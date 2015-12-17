Апелляционный суд вернул земли стадиона "Старт" общине Киева

Соответствующее решение сегодня, 17 декабря, принял Киевский апелляционный административный суд.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского председателя Виталия Кличко.

«Я рад, что суд принял решение в пользу киевской общины и снял напряжение в обществе. Стадион "Старт" является символическим объектом, который должен оставаться в собственности киевлян. И мы этого добились. Теперь наша задача - сделать все, чтобы уже в следующем году стадион стал ключевым центром спорта в Шевченковском районе», - подчеркнул Кличко.

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Как известно, в 2010 году Киевсовет принял скандальное решение о передаче земли под стадионом «Старт» для строительства жилищно-офисного комплекса. 4 марта 2015 года Киевсовет VII созыва отменила это решение и договор аренды. Однако в сентябре Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство ООО «Голден Хаус» и признал последнее решение Киевсовета незаконным. Столичная власть подала апелляционную жалобу в Киевский апелляционный административный суд, который и удовлетворил ходатайство.