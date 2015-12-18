Аваков: 80% руководителей милиции Киева не прошли аттестацию

Об этом глава МВД отметил в эфире телеканала "1+1", передает департамент коммуникации МВД Украины.

"Все уволенные милиционеры получили выходное пособие, и все их гражданские права были соблюдены. Проблема в том, что аргумент – «людям нечего терять» – меня не интересует, когда я строю конструкцию, за которую отвечаю. Я строю новую полицию с новой идеологией», – подчеркнул Арсен Аваков.

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Он подчеркнул, что не собирается «относиться с пониманием» к ситуации тех милиционеров, которые занимались «крышеванием» или организацией преступлений, а теперь стремятся попасть в ряды полиции. Чтобы так не произошло, этому должны помешать полицейские комиссии, в состав которых входят представители общественности.

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