В Киеве из-за ярмарки завтра изменят маршрут движения троллейбусов №34

11:19, 18 декабря 2015
Киев
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В связи с проведением продовольственной ярмарки 19 декабря в работу троллейбусов маршрута № 34 будут внесены изменения.

троллейбус, Киев / Фото УНИАН

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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По информации КП "Киевпастранс", на ул. Лайоша Гавро движение троллейбусов маршрута № 34 будет организовано так: ул. Северная – проспект Героев Сталинграда – ул. Маршала Тимошенко – ст. м. "Минская" – ул. Маршала Тимошенко – проспект Героев Сталинграда – Московский проспект.

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