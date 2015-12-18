В Киеве из-за ярмарки завтра изменят маршрут движения троллейбусов №34

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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По информации КП "Киевпастранс", на ул. Лайоша Гавро движение троллейбусов маршрута № 34 будет организовано так: ул. Северная – проспект Героев Сталинграда – ул. Маршала Тимошенко – ст. м. "Минская" – ул. Маршала Тимошенко – проспект Героев Сталинграда – Московский проспект.

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