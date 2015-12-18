Проход в метро по "Карточке киевлянина" с 21 декабря будет только через турникеты
16:53, 18 декабря 2015Киев
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С понедельника, 21 декабря, проход в столичный метрополитен по "Карточке киевлянина" будет осуществляться исключительно через автоматические турникеты.
1 декабря бесконтактной карточке исполнилось 10 лет / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.
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Как пояснили в мэрии, такие меры в столичной подземке введены с целью избежания очередей и разгрузки контрольно-пропускных пунктов.
Кроме того, также рассчитаться за проезд в метро можно при помощи бесконтактной банковской карты Master Card Pay Pass.
В столичном метрополитене напоминают, что 1 декабря бесконтактной карточке исполнилось 10 лет. Сегодня ею пользуется каждый третий пассажир.
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