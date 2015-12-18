Проход в метро по "Карточке киевлянина" с 21 декабря будет только через турникеты

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

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Как пояснили в мэрии, такие меры в столичной подземке введены с целью избежания очередей и разгрузки контрольно-пропускных пунктов.

Кроме того, также рассчитаться за проезд в метро можно при помощи бесконтактной банковской карты Master Card Pay Pass.

В столичном метрополитене напоминают, что 1 декабря бесконтактной карточке исполнилось 10 лет. Сегодня ею пользуется каждый третий пассажир.