Кличко открыл новый детсад в районе: Наша задача – чтобы за 3-4 года очередей в детсады Киева не было

Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко во время открытия после реконструкции и достройки детсада № 268 в Подольском районе столицы.

«Реконструирован и надстроен детский сад оснащен современными детскими мебелью и всем необходимым медицинским и технологическим оборудованием. На территории сада расположено несколько игровых площадок, есть даже поле для футбола. Детсад построен с использованием современных технологий - здесь проведена термосанация и установлено LED-освещение. Благодаря этому, увеличив на треть территорию садика, нам удалось вдвое уменьшить расходы на отопление. И, что самое главное, здесь использованы экологические материалы», - отметил Кличко.

По словам мэра, одна из задач, которая стоит перед городской властью - это преодоление дефицита мест в дошкольных учебных заведениях. Он подчеркнул, что с этой целью городскими программами предусмотрено не только строительство новых дошкольных учебных заведений, но и проведение капитальных ремонтов некогда закрытых заведений, возобновления работы нефункционирующих групп в работающих детских садах, и привлечение инвесторов. «Мы возвращаем в коммунальную собственность детсада, которые использовались не по профилю. И они начинают работать по назначению», - отметил Кличко.

Городской голова подчеркнул, что в этом году после открытия двух новых детсадов и увеличения групп в существующих садиках очередь к дошкольных учебных заведений сократилось на 2 тысячи мест. «Мы делаем все, чтобы сокращать дефицит мест. В следующем году планируем открыть четыре новых детсада, а в 2017 году - 5 детсадов. Моя задача - чтобы через 3-4 года очередей в дошкольные учебные заведения Киева вообще не было», - подчеркнул Виталий Кличко.

Во время открытия детского сада Кличко пообщался с родителями маленьких киевлян, которые несколько лет ждали открытия дошкольного учреждения. Воспитанники получили сладкие подарки ко дню Святого Николая и устроили праздничный музыкальный концерт для гостей.