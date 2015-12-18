Кличко открыл современный Центр предоставления админуслуг в Киеве

"Я считаю, что именно так должны выглядеть все центры предоставления услуг и вообще любого сервиса в столице. И соответственно, не только выглядеть, но и оказывать качественные услуги киевлянам. Чтобы люди не ждали часами в очередях, не бегали по разным учреждениям и не платили взятки. Здесь все прозрачно и коррупции негде селиться", - цитирует Кличко его пресс-служба.

Мэр Киева подчеркнул, что задача столичных властей - открыть как можно больше аналогичных центров в Киеве.

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"Мы сделаем все, чтобы такие центры появились в каждом районе. И чтобы киевляне имели возможность в одном помещении получить все необходимые документы и справки", - подчеркнул Кличко.

Столичный градоначальник проверил на практике работу Центра и зарегистрировался в электронной очереди, осмотрел рабочие места сотрудников и пообщался с ними.

ЦПАУ создан для улучшения качества предоставления административных услуг. По принципу "единого офиса" и "открытого пространства" в пределах одного помещения предоставляют услуги представители различных органов власти. В частности: государственного нотариуса; государственной исполнительной службы; отдела государственной регистрации актов гражданского состояния; отдела государственной регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей; отдела государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество, Держгеокадастра, Госсанэпидемслужбы, управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Центр админуслуг оперативно предоставляет максимальное количество административных услуг - 300 видов. Более 100 услуг переданы органам местной власти от центральной власти.

В помещении размещено отделение "Ощадбанка", обустроена детская игровая комната, комната матери и ребенка, созданы условия для лиц с ограниченными физическими возможностями, открыт доступ к сети Wi-Fi.