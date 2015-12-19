В Киеве задержали нетрезвого прокурора, который стрелял по фонарям – СМИ

Сегодня утром на проспекте Лобановского (Краснозвездном) в Киеве патрульная полиция остановила автомобиль, за рулем которого находился прокурор. Об этом сообщает Еспресо.TV.

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Работник Генпрокуратуры стрелял из травматического оружия по фонарям. Свидетели происшествия позвонили на линию "102", после чего полицейские начали розыск правонарушителя.

После задержания оказалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения - во время проверки на приборе было зафиксировано 1,3 промилле алкоголя.

В подтверждение издание приводит фото удостоверения сотрудника ГПУ на должности прокурора отдела.

Сейчас его доставили в отделение полиции.