ГПУ о стрелявшем по фонарям в Киеве: он пользовался поддельной прокурорской "корочкой"

Генеральная прокуратура опровергает информацию том, что мужчина, которого задержали за стрельбу по фонарям на проспекте Лобановского (Краснозвездном) в Киеве, является прокурором.

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Об этом заявил помощник генерального прокурора Владислав Куценко, пишет "112 Украина".

"Я сразу хочу сообщить, что Генеральная прокуратура опровергает информацию, распространенную рядом СМИ о том, что задержанный, а именно Рябинин Петр Валерьевич, является прокурором Генеральной прокуратуры Украины. Кроме того, сообщаем, что, согласно базе персональных данных департамента кадровой работы ГПУ, указанный гражданин не является и никогда не был ни сотрудником ГПУ, ни прокурором любого другого органа прокуратуры. Что касается удостоверения, которое было у него изъято, то сообщаем, что департамент кадровой работы указанное удостоверение никогда не изготавливал и никому не выдавал. Есть основания утверждать, что человек использовал поддельное удостоверение", – сказал Куценко.

Он отметил, что пока не известно, из чего стрелял задержанный.

Напомним, сегодня в Киеве задержали мужчину, который стрелял по фонарям на проспекте Лобановского, сообщалось, что у него при себе было удостоверение сотрудника ГПУ.