В Киеве открыли главную елку страны (фото, видео)

На Софийской площади в Киеве зажгли огни на главной елке Украины.

В зажигании огней принял участие Киевский городской голова Виталий Кличко, сообщили УНИАН в пресс-службе мэра.

Он поздравил киевлян и гостей города с Днем Святого Николая и предстоящими новогодними праздниками.

Кличко добавил, в прошлом году главная елка Украины впервые за последние 60 лет вернулась на Софийскую площадь, и эту традицию столичная власть сохраняет.

"Нынешняя елка еще выше и еще красивее, чем была в прошлом году. А наш Рождественской городок – еще больше и разнообразнее. Мы его распространили и на Михайловскую площадь", - добавил столичный голова.

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В пресс-службе напомнили, что, кроме праздника на Софийской и Михайловской площадях, киевляне и гости столицы могут посетить открытую площадку развлечений "Зимняя страна" в столичном «Экспоцентре Украины». А на Почтовой площади продлится фестиваль "Европейская зима", где все желающие будут иметь возможность ознакомиться с традициями новогодних и рождественских празднований разных стран Европы.

Участие в зажигании огней на главной елке Украины приняли Святой Николай и супруга президента Марина Порошенко.