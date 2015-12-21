В новогоднюю ночь столичная подземка будет работать на три часа дольше

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

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Отмечается, что такие меры будут приняты в рамках празднования общегородских новогодних и рождественских мероприятий с целью надлежащей перевозки пассажиров.