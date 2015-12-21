В новогоднюю ночь столичная подземка будет работать на три часа дольше
09:29, 21 декабря 2015Киев
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В ночь с 31 декабря 2015 года на 1 января 2016 года и с 6 на 7 января 2016 года работа столичного метрополитена будет продлена на три часа.
Киевский метрополитен / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
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Отмечается, что такие меры будут приняты в рамках празднования общегородских новогодних и рождественских мероприятий с целью надлежащей перевозки пассажиров.
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