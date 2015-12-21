В новогоднюю ночь столичная подземка будет работать на три часа дольше

09:29, 21 декабря 2015
Киев
332

В ночь с 31 декабря 2015 года на 1 января 2016 года и с 6 на 7 января 2016 года работа столичного метрополитена будет продлена на три часа.

Фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Читайте такжеПроход в метро по "Карточке киевлянина" с 21 декабря будет только через турникеты

Отмечается, что такие меры будут приняты в рамках празднования общегородских новогодних и рождественских мероприятий с целью надлежащей перевозки пассажиров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter