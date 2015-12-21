В полиции рассказали подробности ночной стрельбы на Оболони

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Оксана Блищик.

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«Около 2.00 конфликт начался в ресторане на Оболони, там отдыхала компания. В заведение зашли двое мужчин, между ними и этой компанией возник конфликт. Это была словесная перепалка, которая быстро себя исчерпала. Затем эти двое мужчин вышли», - отметила пресс-секретарь.

По словам Оксаны Блищик, компания решила ехать домой, они вызвали такси, сели в авто, и по дороге их догнал BMW x5 серого цвета, откуда прозвучало несколько выстрелов.

«Это, возможно, был охотничий обрез. Мы еще не знаем, из чего стреляли, это уже наши баллисты могут сказать», - отметила она.

«В результате один из пассажиров 1977 года рождения погиб на месте, а его товарищ 1970 года рождения получил огнестрельное ранение руки, и его доставили в больницу», - заявила пресс-секретарь столичного главка.

По словам врачей, ему оказана необходимая медицинская помощь, его состояние удовлетворительное и его жизни ничего не угрожает.

«Возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса, и в рамках этого производства мы проводим ряд оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить нападавших и привлечь их к ответственности», - добавила Оксана Блищик.