ДТП с авто экс-мэра Омельченко: полиция установила личность сбитой женщины

Женщина 84-го года рождения приехала в столицу из Львовской области. Ее родители умерли. В Киеве пострадавшая проживала со своей дочерью, сообщили ТСН в полиции.

Личность женщины не удалось установить сразу, поскольку с места происшествия ее забирали без сознания, фактически в состоянии комы.

Читайте такжеВ Киеве опасные переходы начали красить в красно-белые цветаПострадавшая получила тяжелую черепно-мозговую травму, а также переломы грудной клетки и таза.

Как сообщал УНИАН, автомобиль бывшего городского головы Киева и действующего депутата Киевского горсовета Александра Омельченко сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ Национальной полиции в городе Киеве Оксана Блищик.

«20 декабря около 16.00 автомобиль «Volvo», который принадлежит Омельченко (бывшему мэру Киева и действующему депутату Киевского городского совета - УНИАН), сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину, возраст которой около 45 лет», - заявила спикер.

«С места происшествия водитель скрылся, не оказав потерпевшей медицинской помощи и не вызвав на место происшествия правоохранителей. Но впоследствии вернулся. За рулем транспортного средства находился киевлянин 1954 года рождения. Мужчина говорит, что на момент совершения ДТП именно он находился за рулем, а покинул место событий, потому что ему стало плохо», - отметила Блищик.