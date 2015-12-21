Ночная стрельба на Оболони: милиция расследует дело как умышленное убийство, виновные могут получить пожизненный срок

Об этом на брифинге журналистам сообщил народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко, передает корреспондент УНИАН.

«Поздно ночью в одном из ресторанов на улице Луговой произошла конфликтная ситуация между двумя компаниями выпивших. После словесной перепалки и рукоприкладства конфликтующие стороны разошлись. Но после этого автомобиль, в котором ехали потерпевшие, догнал «БМВ», из которого был открыт огонь по автомобилю пострадавших. В результате один из пассажиров погиб, а другой был тяжело ранен», - отметил он.

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По словам Геращенко, открыто уголовное производство по ст.115 ч.2 (Убийство с отягчающими обстоятельствами).

Также он добавил, что виновные в этом убийстве могут получить пожизненное заключение.

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью на Оболони произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, один ранен.

По словам пресс-секретаря ГУ Национальной полиции в городе Киеве Оксаны Блищик, конфликт начался в ресторане на Оболони, а продолжился обстрелом автомобиля такси, в котором находилась одна из конфликтующих сторон.

В результате один из пассажиров 1977 года рождения погиб на месте, а другой 1970 года рождения с огнестрельным ранением руки доставлен в больницу.

Нападавшие с места преступления скрылись.