Brouche Ladies Lounge : новая концепция красоты украинских женщин

Недавно в центре Киева открылся первый в Украине женский бьюти-центр Brouche Ladies Lounge. Это новый формат центра красоты, который не имеет аналогов на украинском рынке. Французский бренд предлагает украинским женщинам комплексный подход по уходу за своей внешностью, который позволит максимально раскрыть естественную красоту, улучшить самочувствие, расслабиться и отдохнуть

Brouche Ladies Lounge – это пространство красоты, здоровья и релакса, которое создано исключительно для женщин. Здесь все продумано до мелочей, чтобы дать возможность представительницам прекрасного пола отвлечься от ежедневных забот и полностью насладиться своей женственностью. Особенная атмосфера лаунжа позволяет полностью расслабиться, наслаждаясь комфортом и высоким уровнем профессионального ухода с использованием эксклюзивной продукции на основе целительных минералов Мертвого моря.

Brouche Ladies Lounge предлагает полный спектр косметических процедур для лица и тела, а также процедуры для волос. В специальном меню Brouche можно выбрать комплекс услуг, который поможет не только усовершенствовать вашу внешность, но и изменит ваше внутреннее состояние – перенесет из обычных будней в мир красоты и удовольствия. Такой подход позволит также сэкономить ваше время и деньги.

Все специалисты Brouche Ladies Lounge имеют большой опыт работы в данной отрасли. Каждый из них прошел специальное обучение и получил международный сертификат. Все услуги проводятся с помощью натуральных косметических средств сегмента люкс, которые производятся в Иордании по специальному заказу, исключительно для Brouche.

Накануне новогодних праздников Brouche Ladies Lounge подготовил настоящий сюрприз для украинских женщин – специальное предложение Christmas Follie – комплекс услуг по специальной цене. Новогодний пакет включает: авторские методики по уходу за лицом и телом (90 минут) + маникюр, педикюр, укладку и макияж. И все это по цене 2 500 гривен. Помимо этого, Вы получаете 25% скидки на следующий визит.

Помните, что красота и здоровье – это не роскошь. Это стиль жизни!

Справка о компании

Brouche Ladies Lounge – концепция компании CENEW SARL (Франция). Это франчайзинговая модель для малого и среднего бизнеса по оказанию косметических услуг исключительно для женщин. На протяжении следующих 3-х лет компания планирует открыть более 10 заведений подобного формата в самых крупных городах Украины.

Контактная информация:

ул. Артема, 25

тел. +380 44 272 45 25, +380 44 272 45 40,

+380 95 595 58 05, +380 68 957 19 00

info@brouchell.com

www.facebook.com/brouche.ladies.lounge

www.brouchell.com