Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2016 год

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 76 из 111 присутствующих в зале депутатов.

По словам председателя комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрея Странникова, нынешний объем бюджета – 27 млрд грн – это на 5 млрд больше, чем бюджет столицы текущего года.

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Он сообщил, что в течение неделе Бюджетная комиссия доработала проект бюджета и нашла возможность дополнительно привлечь 650 млн грн, из которых 125 млн грн остались в общем фонде, а 525 млн грн были переданы в специальный фонд.

"То есть более 500 млн грн мы смогли добавить в программу социально-экономического развития, которая сейчас составляет 2 млрд 25 млн грн. Если сравнить с 2015 годом, тогда на момент принятия бюджета программа составляла 1,8 млрд грн", - сказал Странников.

Общий фонд бюджета города на следующий год составляет около 16 млрд грн, специальный – 1,5 млрд грн. Объем межбюджетных трансфертов с учетом субвенции госбюджета ожидается в сумме 9,7 млрд грн. В том числе образовательная субвенция - 2,1 млрд грн, медицинская субвенция - 3,032 млрд грн, субвенция на подготовку кадров - 292,245 млн грн, субвенция на выплату помощи отдельным категориям льготников - 2,288 млрд грн, на предоставление льгот и оплату жилищных субсидий населению – 1,668 млрд грн, на предоставление льгот по услугам связи – 269,441 млн грн.

Общий объем финансирования отрасли “Образование” планируется на уровне 6,363 млрд грн, “Здравоохранение” - 5,0382 млрд грн, “Социальная защита” - 5,029 млрд грн.

По структуре доходов общего фонда бюджета Странников уточнил, что среди основных наполнений около 8 млрд грн от НДФЛ; 2,8 млрд грн – плата за землю; от доли налога на прибыль предприятий, передаваемого городу, – 1,4 млрд грн; поступления от единого налога – 1,9 млрд грн.

Председатель бюджетной комиссии также отметил, что до сих пор остается проблема неопределенности с госбюджетом и позицией правительства и Верховной Рады в отношении Киева. "Мы все же надеемся, что дискриминационные нормы, которые были заложены в проект Налогового и Бюджетного кодексов по отношению к Киеву, не будут приняты Верховной Радой", - отметил Странников, добавив, что речь идет о распределении доходов от НДФЛ и едином налоге.

Киевсовет определил, что профицит бюджета составит 1,5 млрд грн, при этом профицит общего фонда бюджета Киева утвержден на уровне 3,6 млрд грн. В то же время дефицит специального фонда городского бюджета заложен в сумме 2,1 млрд. грн.

Определено, что оборотный кассовый остаток средств бюджета Киева составляет 20 млн грн. Утвержден резервный фонд бюджета Киева на 2016 год - в сумме 70 млн грн.

Предельный размер местного долга столицы на декабрь 2016 г. составит 6,2 млрд грн.

На обслуживание долга в бюджете-2016 заложено 1,111 млрд грн.

Киевсовет предусмотрел в бюджете на выполнение городских целевых программ средства в сумме 615 млн грн. Также предусмотрены средства на решение Киевским городским головой и депутатами Киевсовета социально-экономических проблем, выполнение предвыборных программ, поручений избирателей в размере 85,846 млн грн (из расчета – 715 тыс. грн на депутата).

Как заверил Странников во время доклада в сессионном зале, бюджет города «учитывает» расходы на муниципальные выплаты, так называемые надбавки учителям и медикам. В общем это 940 млн грн (480 млн грн – педагогам и 460 млн грн – медикам).

Кроме того, по его словам, сохранено финансирование бесплатного питания школьников 1-4-х классов и льготных категорий. «Остается все так же, как было в этом году. Ничего не изменилось», - заверил председатель бюджетной комиссии.

Как сообщал УНИАН, бюджет и программа соцэкономразвития Киева на 2016 год были приняты Киевсоветом к рассмотрению 3 декабря.

Проект бюджета был подан в первом варианте с доходами 26 млрд 495 млн 798,1 тыс. грн, расходами - 24 млрд 997 млн 298,1 тыс. грн.

21 декабря сайт Киевсовета обнародовал доработанный вариант проекта главной сметы столицы на следующий год. В этом проекте бюджета соответствующие цифры были увеличены - доходы на 650 млн и расходы на 640 млн грн.