В Киеве семьи бойцов АТО освободили от налога на жилье

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, соответствующая норма предусмотрена принятым на сегодняшнем заседании горсовета бюджетом столицы на следующий год.

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В бюджете города, среди прочего, определен порядок налогообложения жилого и нежилого недвижимого имущества. Согласно документу, налогообложению не подлежит квартира/жилой дом, принадлежащий участнику АТО и членам семей погибших участников АТО на праве собственности, но не более одного объекта; квартира/жилой дом, принадлежащий члену семьи Героев Небесной сотни на праве собственности, но не более одного объекта, и квартира, принадлежащая инвалиду, но не более одного объекта.

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Кроме того, согласно принятому решению, льгота многодетным семьям предусматривает дополнительно 20 кв. м не облагаемой налогом площади на каждого ребенка в семье, но если это четвертый и более ребенок.

Также к норме в 60 кв. м прибавляется 20 кв. м не облагаемой налогом площади для инвалидов, но распространена льготная норма лишь не более чем на один объект права собственности.

Как отмечается в сообщении, в 2016 году, начиная с мая, украинцы будут платить налог на недвижимость за 2015 год. Не подлежат налогообложению квартиры площадью до 60 кв. м, дома до 120 кв. м и различные типы объектов жилой недвижимости до 180 кв. м.

По информации фискальной службы города, в 2015 году к налогообложению задекларировано 24 тыс. 477 объектов недвижимости, в т.ч. 9 тыс. 827 объектов по физлицам и 14 тыс. 650 объектов по юрлицам. Объектом налогообложения является объект жилой и нежилой недвижимости, в том числе его доля.

В Киевсовете также информируют, что в бюджете города предусмотрен комплекс мероприятий по усилению социальной защиты киевлян-участников АТО, членов их семей, а также семей погибших (умерших) участников АТО. В частности, оказание материальной ежегодной единовременной помощи, покрытие расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, на дорогостоящее лечение, на погребение. Предусмотрено также обеспечение проездными билетами участников АТО, которые не получили статус “участник боевых действий”, оказание комплексной социально-психологической помощи, оздоровление детей участников АТО возрастом до 7 лет.

Прогнозируемое количество киевлян-участников АТО, которые будут охвачены этими мероприятиями, составляет более 20 тысяч человек.

Как сообщалось, с 1 января 2015 года в Украиневведено налогообложение жилой и нежилой недвижимости, местным органам власти делегированы полномочия по установлению процентной ставки налога. Так, ставка налога за 1 кв. м общей площади объектов жилой и нежилой недвижимости для физических и юридических лиц устанавливается в размере, не превышающем 2% минимальной заработной платы за год.

Максимальная ставка предусмотрена в 2% от минимальной зарплаты. Ставку местные советы имеют право уменьшать, льготу - увеличивать (но не более чем в пять раз) ежегодно. Киевский горсовет при утверждении бюджета столицы на 2015 год ввел налог на недвижимость в размере 1% от минимальной заработной платы за каждый квадратный метр сверх не облагаемой налогом площади - 60 кв. м для квартир и 120 кв. м для домов.