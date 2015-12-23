Киев вошел в пятерку городов мира, где проезд в метро можно оплатить бесконтактной картой MasterCard

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, все 52 станции киевского метрополитена теперь принимают бесконтактные платежи с помощью передовой технологии бесконтактной оплаты MasterCard.

«Сегодня коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» в партнерстве с компанией MasterCard и АО «Ощадбанк» официально объявили о запуске приема бесконтактных расчетов на 73 турникетах всех 52 станций метро», - говорится в сообщении.,

Чтобы оплатить проезд бесконтактно, нужно просто поднести к турникету бесконтактную платежную карту MasterCard, с которого автоматически снимется сумма, равная стоимости поездки. Это значительно экономит время и уменьшает очереди, объясняют в мэрии.

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В КГГА подчеркнули, что Киев начал внедрять такую инновацию еще в июне.

«Сегодня, за 6 месяцев после запуска в киевском метрополитене, эта технология получила большую популярность: ежедневно более 7 тысяч пассажиров оплачивают проезд бесконтактными банковскими карточками MasterCard и платежными устройствами», - отмечается в сообщении.

«Оплата бесконтактной картой или с помощью платежного устройства благодаря безопасности, скорости и удобству уже стала мировым трендом. На сегодняшний день в 72 странах мира такие платежи принимают 4 млн торговых точек», - сообщил руководитель КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский.

В КГГА также напомнили, что бесконтактной картой MasterCard также можно оплатить проезд в столичном фуникулере и скоростном трамвае, которые были оборудованы в этом году терминалами «Ощадбанка» для бесконтактных расчетов.

Кроме того, пассажиры имеют возможность оплатить проезд банковской платежной карточкой с технологией бесконтактных платежей MasterCard, эмитированной любым банком мира. Это значительно повысит комфорт пользования метро не только киевлянам, но и туристам и гостям города, добавили в мэрии.

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По данным «Ощадбанка», который обеспечивает эквайринговое обслуживание этого проекта, с момента появления первых турникетов в киевской подземке на бесконтактных терминалах рассчитались платежными картами туристы из 30 стран мира.

Отмечается, что прием бесконтактных платежных карточек обеспечивает «Ощадбанк». Проект реализован при технической поддержке компании АО «Банкомсвязь» и консорциума «АСТЕК».