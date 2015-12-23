Активисты вместе с УКРОПом требуют от ГПУ предотвратить разбазаривание земли на Оболони

Здесь пенсионеры хранили свои старые лодки, которые использовали для рыбалки, как дополнительного источника для выживания. Кроме того, суд не разрешил общественным организациям, которые отстаивали права жителей Оболонского района Киева принимать участие в заседании.

Об этом сообщил председатель Оболонской районной организации «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Александр Мартыненко.

Политик рассказал, что в 2008 году Киевсовет заключил договор с ООО «Архитектурно-строительный альянс» о передаче 16 га земли по ул. Приречной для строительства гостиничного, развлекательного и культурного комплекса. Решение вызвало возмущение местных жителей, поскольку этот участок является зеленой зоной на берегу Днепра и двух днепровских заливов, где любят отдыхать киевляне. Кроме того, именно здесь функционирует стоянка для маломерных лодок.

«Стоянкой пользуются малообеспеченные граждане, а среди владельцев лодок – немало ликвидаторов аварии на ЧАЭС, пенсионеров, ветеранов труда. Это одна из немногих стоянок по доступным для них ценам», – рассказал «укроповец» Мартыненко. По его словам, это около 800 владельцев маломерных лодок, а вместе с членами их семей – более 3 000 человек. В целом заинтересованных в сохранении этой зеленой зоны граждан значительно больше, ведь зелеными территориями Оболони пользуются и другие жители нашего города. Поэтому своим решением судья А. М. Селивон «просто дал пощечину всей громаде города Киева и Киевскому городскому совету».

«Показательным является тот факт, что решение суда на сайте госреестра судебных решений появилось только тогда, когда истек срок его обжалования. Более того, своим решением коллегия под председательством судьи А. М. Селивона фактически запретила Киевскому городскому совету в будущем пересматривать любые незаконно принятые решения», – подчеркнул Александр Мартыненко.

Также политик отметил, что, учитывая социальную напряженность, в марте 2015 года Киевсовет был вынужден расторгнуть договор с указанной строительной компанией о предоставлении земельного участка, в результате чего столичные депутаты приняли решение создать на этом месте парк.

Из-за расторжения договора возник спор между Киевсоветом и ООО «Архитектурно-строительный альянс», руководство которого подало исковое заявление в Хозяйственный суд Киева. Во время рассмотрения дела судья Селивон отклонил ходатайство о привлечении к участию в процессе ОО «Союз владельцев маломерных лодок Оболонского района г. Киева «РОП-6» и «Решительные граждане».

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В качестве аргумента судья использовал тот факт, что активисты не предоставили необходимых доказательств, которые подтверждают влияние решения суда на их права. «Фактически, судья пренебрег Конституцией Украины, нарушив наше право на участие в местном самоуправлении», – убежден Александр Мартыненко.

2 декабря 2015 года Хозяйственный суд возобновил договор с ООО «Архитектурно-строительный альянс» несмотря на то, что застройка данной территории противоречит действующему законодательству.

«Мы будем добиваться наказания судьи и пересмотра дела. Три судьи во главе с А. М. Селивоном не могут заменить собой выбранный громадой города совет, который в этом случае действовал в интересах своих избирателей. Сейчас мы подготовили материал для обращения в Генеральную прокуратуру Украины с требованием открыть в отношении этих судей уголовное производство по факту вынесения заведомо неправосудного решения», – подчеркнул Александр Мартыненко.