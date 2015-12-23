Кличко пообещал реализовать проект сооружения музея памяти жертв Бабьего Яра в Киеве

Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко во время рабочего совещания с участием представителей еврейской общины по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к указанной трагедии.

«В следующем году исполняется 75 лет трагедии Бабьего Яра. Однако до сих пор не было сделано ничего, чтобы создать мемориал и увековечить память о погибших. Чтобы в будущем не случилось такой же трагедии, мы должны передать следующим поколениям память об ошибках человечества, которые не должны повторяться. Я считаю, моя задача как мэра столицы – реализовать проект строительства мемориала памяти жертв Бабьего Яра», – подчеркнул Виталий Кличко.

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Мэр подчеркнул, что обсуждение концепции и возведения мемориального музея должно проводиться с привлечением экспертов и использованием мирового опыта. Виталий Кличко предложил пригласить к кураторству в проекте руководство мемориала памяти жертв Холокоста «Яд Вашем» в Иерусалиме.

В ходе встречи управляющий директор Фонда памяти «Бабий Яр» Яна Баринова рассказала о ходе подготовки проекта. Согласно этому проекту, планируется создать мемориал, в котором будет организована экспозиция общей площадью в 5 тыс. кв. м, а также будет работать исследовательский институт. К строительству планируется привлечь меценатов.

В следующем году в Киеве состоятся мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Город готовится провести траурные мероприятия на территории мемориального заповедника, чествование Праведников Бабьего Яра, провести тематические выставки и лекции, уроки для школьников, упорядочить памятные знаки и места захоронений.