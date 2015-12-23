В Киеве на взятке погорел работник Нацполиции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, установлено, что оперуполномоченный Департамента защиты экономики Главного управления Нацполиции Украины в городе Киеве требовал взятку за прикрытие незаконной деятельности предприятия, осуществляющего операции с иностранной валютой.

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Правоохранителя задержали во время получения от посредника части неправомерной выгоды в сумме 17,5 тыс. гривен. До этого было задокументировано получение полицейским еще 1 тыс. долларов взятки.

Сотрудник Национальной полиции задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.