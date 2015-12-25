Один из подозреваемых в обстреле такси в Киеве арестован

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, в настоящее время один из злоумышленников задержан, ему сообщено о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также установлена личность еще одного фигуранта уголовного производства. Ему заочно сообщено о подозрении в том же преступлении. Кроме того, судом удовлетворено ходатайство о разрешении на его задержание с целью привода в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Следственно-оперативные мероприятия по установлению местонахождения злоумышленника продолжаются.

Как сообщалось, в ночь на 21 декабря неподалеку от торгового центра в Оболонском районе неизвестные лица из автомобиля BMW обстреляли такси марки Volvo. В результате один из пассажиров Volvo получил смертельную травму, а его товарищ - тяжелое ранение.